Пятница, 1 Февраля 2019 15:00

АрмИнфо.Великобритания откроет в Армении три новых центра образования. Меморандум о намерениях подписан 1 февраля министром образования и науки РА Араиком Арутюняном и послом Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Маргарет Фарнворт.

Согласно проекту, планируется, что новые образовательные центры будут открыты в Вайке, Джермуке и Берде. Реализация положений

меморандума даст возможность школьникам и преподавателям из областей страны изучать и развивать английский язык, мыслить критично и вырабатывать навыки ведения дискуссий. Кроме того, английские центры, создаваемые в рамках образовательной программы "Улучшение способностей ради сильного общества", позволят армянским преподавателям в указанных областях развивать профессиональные навыки не только в направлении качественной переподготовки, но и впервые внедрить в Армении современную технологическую платформу. Посредством этой платформы учителя смогут снимать на видео занятия и делиться с наставниками британского совета с целью получения профессиональной оценки.

Комментируя подписание меморандума, Араик Арутюнян отметил важность данного документа для Армении и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этом направлении. "Сегодняшнее событие очень важно для нас, особенно с учетом того, что данный проект вписывается в рамки программ, реализуемых министерством образования и науки Армении. Данная программа поспособствует улучшению и развитию иностранного языка среди учеников и преподавателей в областях и позволит вырабатывать способности мыслить критично, аналитического мышления, что и является одной из наших целей. И, в конце концов, мы говорили, что стремимся после окончания школ выпускать таких учеников, которые будут иметь независимое и свободное мышление, будут иметь дискуссионные навыки, которые у нашего общества отсутствуют. В рамках этой программы эти проблемы могут быть решены, и я рад, что в Армении, кроме имеющихся 6 английских центров, дополнительно откроются еще три центра. Более того, эти центры становятся не просто местом, где изучается язык, они становятся в буквальном смысле культурным клубом, где проводятся различные мероприятия, дебаты, обсуждения, что и позволяет учащимся различных областей Армении приобрести необходимые навыки для активного участия на различных площадках. С момента моего назначения сотрудничество с Великобританией развивается положительно и эффективно, и я уверен, что это сотрудничество и содействие станет еще более эффективным", - сказал в своем слове министр образования и науки.

В свою очередь, Джудит Маргарет Фарнворт отметила, что программу реализует Британский совет и финансируется Фондом предотвращения

конфликтов, содействия стабильности и безопасности. "Я рада находится на втором этапе открытия английских центров в Армении. Уверена, что эта программа возьмет за основу те успехи, которые были зарегистрированы в 6 открывшихся английских центров, в частности в Ереване, Аштараке, Ванадзоре. Эти центры дают возможность не только углубить знания языка, но и способности для ведения дискуссий, обсуждений, развития анализа у учащихся. Важно подчеркнуть, что открытие центров дает возможность не только для учеников, но и для профессионального развития преподавателей. Мне уже доводилось встречаться с преподавателями этих центров, и я получила достаточно положительные отклики. Возможно, будет создана сеть для углубления сотрудничества среди преподавательского состава. Уже три года, как я нахожусь в Армении и полностью понимаю, насколько армянским семьям важно качественное образование. Думаю, что качественное образование станет хорошим фундаментом для того, чтобы Армения стала еще более процветающей и развитой страной", - заявила посол Великобритании.

Дипломат также подчеркнула, что Соединенное королевство и Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности открыты для сотрудничества и готовы оказать содействие программам на различных уровнях, а также продолжении углублению сотрудничества с командой министерства образования и науки Армении. Джудит Маргарет Фарнворт, также выразила надежду, что совместно с армянским министром смогут лично посетить один из открывшихся центров в армянских областях.