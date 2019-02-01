Пятница, 1 Февраля 2019 14:59

АрмИнфо.Посол Армении в Республике Беларусь Армен Гевондян 31 января встретился с Председателем палаты представителей Национального Собрания РБ Владимиром Андрейченко. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, во встрече принял также участие заместитель председателя Палаты представителей парламента Беларуси, сопредседатель армяно-белорусской межпарламентской комиссии Болеслав Пирштук.

В ходе встречи Андрейченко подтвердил заинтересованность своей страны в укреплении и развитии сотрудничества с Арменией. Он отметил, что парламентская дипломатия также способствовала продвижению двусторонней повестки дня, что в основном выражается в деятельности Межпарламентского комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Армении и Беларуси.

В свою очередь, сопредседатель комиссии Болеслав Пирштук подчеркнул характер систематической и бесперебойной работы комиссии, а также сотрудничество парламентариев двух стран на международных площадках.

В ходе встречи собеседники коснулись повестки дня армяно-белорусских отношений, уделив особое внимание двухстороннему межпарламентскому сотрудничеству