Пятница, 1 Февраля 2019 14:57

АрмИнфо.Согласно соцопросу Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству 41,21% жителей Армении считают Россию союзником РА. Об этом на пресс-конференции 1 февраля заявил руководитель центра Степан Григорян.

Он отметил, что 39,70% опрошенных заявили, что Россия является сторонником Армении частично, а 19.10% подчеркнули, что РФ не является союзником РА. Григорян заметил, что в 2017 году число граждан, считающих Россию своим союзником, составило 34,33%, то есть в 2018 году показатели значительно улучшились. На вопрос, считают ли опрошенные, что Россия обеспечивает безопасность Армении, 30,28% ответили, что да, РФ обеспечивает безопасность РА, 45,25% заявили, что частично обеспечивает, 24,37% ответили на данный вопрос отрицательно. В то время как в 2017 году на этот вопрос положительный ответ дали 25,67%. На вопрос, считают ли опрошенные, что тесное сотрудничество с Россией является препятствием для отношений с Евросоюзом 30,03% ответили, что да, Россия мешает Армении развивать отношения с ЕС, 31,91% ответили, что частично мешает, и наконец, 38,07% ответили не мешает. В то время как в 2017 году 40,22% считали, что Россия препятствует развитию отношений Армении с ЕС.

На вопрос о том, как Россия воздействует на переговорный процесс в карабахском конфликте, 48,53% ответили, что действия Россия в этом вопросе носят положительный характер, 51,47% заявили, что влияние РФ в этом вопросе носит негативный характер. Отметим, что в 2017 году всего лишь 40,11% считали роль России в данном вопросе положительной.

На вопрос обеспечивает ли ОДКБ безопасность Армении, 20,99% ответили да, 46,65% ответили, что частично, и наконец, 32,36% ответили, что нет, ОДКБ не обеспечивает безопасность РА. В 2017 году лишь 15,78% опрошенных считали, что ОДКБ обеспечивает безопасность Армении. На вопрос, считают ли граждане страны, что ОДКБ поможет стране в случае войны с Азербайджаном 59,44% ответили отрицательно, а 40,56% ответили, что да, ОДКБ окажет нам содействие в этом вопросе. В 2017 году процент граждан, положительно ответвивших на данный вопрос, составил 31,22%.

На вопрос считают ли опрашиваемые, что Армения должна возобновить переговоры с Азербайджаном 80,03% ответили положительно, и 19.97% отрицательно. На вопрос, хотели бы граждане заниматься бизнесом или сотрудничать в любой другой сфере с представителями Азербайджана 31,86% ответили, что хотели бы, а 68,14% ответили, что у них нет такого стремления.

Членство в Армении ЕАЭС 66,92% оценили положительно, а 32,95% отрицательно. В 2017 году членство в Армении в ЕАЭС положительно всего лишь 45,33% оценивали. На вопрос, считают ли граждане, что власти Армении должны развивать сотрудничество с ЕС 86,85% ответили положительно, а 13,15% - отрицательно. Что до того, помогает ли ЕС Армении в сфере осуществления политических и экономических реформ 40,38% ответили, что помогает, 47,04% ответили, что частично помогает, и наконец, 12,58% сочли, что не помогает. В 2017 году 35,22% опрошенных положительно оценивали роль содействия ЕС в реформах в стране. 66,71% опрошенных связывали будущее Армении с членством в ЕС, а 33,29% нет. В 2017 году число людей, надеющихся, что РА станет членом ЕС, составляло 58,89%. На вопрос, как люди относятся к членству Армении в НАТО, 69,89% сочли, что членство в НАТО будет для страны положительным, а 30,11% отрицательным. В 2017 году число людей, положительно расценивающих возможное ,членство РА в НАТО, составляло 61,67%. На вопрос, считают ли опрашиваемые, что тесное сотрудничество с ЕС и НАТО может оказать положительное воздействие на мирное решение карабахского конфликта 32,79% ответили положительно, 47,04% ответили, что оно может способствовать урегулированию частично, а 32,18% ответили отрицательно.

Что касается того, как соотечественники расценивают возможное членство Грузии в НАТО, 71,19% расценили такую возможность

положительно, а 28,81% отрицательно.

45,59% опрошенных считают, что после апрельской революции освещение событий в стране на Общественном телеканале Армении изменилось в лучшую сторону, 38,16% затруднились ответить на этот вопрос, 16,25% заявили, что особых перемен они не заметили.

На вопрос, верят ли граждане страны борьбе с коррупцией новых властей, 84,51% ответили, что да, 15,24% заявили, что не верят. На вопрос, считают ли опрашиваемые, что новые власти предпринимают достаточные активные шаги для осуществления социально- экономических и политических реформ в стране, 46,10% ответили да, 40,18% заявили, что частично, и наконец, 13,73% подчеркнули, что нет.

И, наконец, на последний вопрос, верят ли жители Армении информации, распространяемой российскими телеканалами, 35,73% ответили, что верят, в то время как 64,14% ответили, что нет, не верят.

Отметим, что данный соцопрос проводился с августа по сентябрь 2018 года, в 6 городах Армении - Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Вайке, Егегнадзоре и Мартуни. В опросе приняло участие 800 граждан страны.