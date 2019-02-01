Пятница, 1 Февраля 2019 14:56

АрмИнфо.Под председательством Президента Республики Арцах Бако Саакяна 1 февраля состоялось заседание правительства НКР. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Согласно источнику, в своем выступлении по вопросам повестки заседания Саакян обобщил результаты социально-экономического развития 2018-го года, определил задачи на 2019-ый год, дав соответствующие поручения по их надлежащему решению.

Бако Саакян подчеркнул, что в прошлом году в целом удалось осуществить намеченные программы и обеспечить развитие экономики.

Глава НКР отметил, что показатель внутреннего валового продукта составил 303 миллиарда драмов, был обеспечен двузначный экономический рост, основой чего стал прогресс в отраслях материального производства, в частности, в горнорудной промышленности и энергетике, а также в сферах торговли и услуг.

Президент Арцаха положительно расценил то обстоятельство, что год завершен без финансовых задолженностей.

Бако Саакян назвал одним из важных достижений также тот факт, что в сфере производства электроэнергии не только была обеспечена самодостаточность, но и возможность экспорта.

"Один из важных стимулов динамичного развития экономики - создание, сохранение и развитие соответствующей предпринимательской среды, формирование благоприятного поля для малого и среднего бизнеса. Среди ключевых целей нашей экономической политики - создание конкурентного преимущества бизнес-среды Республики Арцах", - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.

Президент НКР отметил, что Республика Арцах - социальное государство, и социальная сфера всегда занимает первоочередное место

в повестке развития страны. Он подчеркнул, что государство продолжит осуществлять разные программы по повышению социально- экономического благосостояния населения, уделяя особое внимание улучшению качества жизни социально уязвимых слоев, в особенности семей погибших воинов-освободителей и военнослужащих, многодетных и необеспеченных семей.

Касаясь планов на 2019-ый год, глава Карабаха отметил, что необходимо сделать все возможное для надлежащего выполнения всех намеченных программ, при этом подчеркнув необходимость оптимизации и эффективного использования государственных ресурсов.