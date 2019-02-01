Пятница, 1 Февраля 2019 13:20

АрмИнфо. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев рассказал о тесной работе с Беларусью, с Россией ("Сколково", Казань), Кыргызстаном на пленарном заседании Цифрового форума в Алматы.

"Везде ездили, и везде есть талантливые ребята, которые хотят работать. Мы приняли решение, что кто хочет приехать к нам в страну: рабочая виза - нет проблем, жилье есть на бывшей территории ЭКСПО, финансирование, гранты, привлечение венчурного капитала. Только привози свои мозги - офис есть, садись, работай", - сказал Сагинтаев.

Мы не боимся конкуренции с другими странами, нам это помогает, заявил премьер-министр. Будем работать на цифровой платформе ЕАЭС, подчеркнул он. Также глава правительства рассказал о том, что вскоре в Астане откроется IT-университет рядом с Astana Hub.

Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0: Евразийская инновационная экосистема" проходит в Алматы перед началом заседания Межправсовета ЕАЭС.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В 2018 году прошло три заседания ЕМПС - 2 февраля в Алматы, 26-27 июля в Санкт-Петербурге и 27 ноября в Минске.