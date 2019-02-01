Пятница, 1 Февраля 2019 13:17

АрмИнфо. Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году.

Как стало известно "Ъ", для реализации сделки с союзником по ОДКБ российские переговорщики сделали серьезные уступки: не только выделили кредит, но и продали самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам. Согласно "Ъ", знаковым этот контракт можно считать и для армянских властей в целом, и для премьера Армении Никола Пашиняна: впервые за десятилетия ВВС страны приобретают новую, а не бывшую в употреблении авиатехнику.

О подписании нового соглашения на истребители Су-30СМ в четверг сообщил и пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, отказавшись уточнять детали сделки, добавив лишь, что <процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в размере $100 млн находится на стадии реализации>. В <Рособоронэкспорте> (спецэкспортер российских вооружений) и Федеральной службе по ВТС от комментариев "Ъ" воздержались. По словам топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности, по условиям контракта Армения получит в 2020 году четыре новых истребителя Су-30СМ (производятся на Иркутском авиастроительном заводе, входит в корпорацию <Иркут>). <Сделка проходит по линии ОДКБ. Несмотря на то, что контракт считается коммерческим и закупка осуществляется в счет кредитных средств, выданных российской стороной, стоимость каждой машины для ВВС Армении составит столько же, сколько они стоят для вооруженных сил РФ>,- пояснил собеседник "Ъ", уточнив, что <с российской стороны такие условия выглядят настоящим подарком>. Контрактом также предусмотрено обучение армянских летчиков в российских военных заведениях.

Предметный интерес к Су-30СМ армянские военные начали проявлять еще в 2010 году из-за необходимости обновления парка ВВС (их основу составляют еще советские самолеты, большая часть из которых нуждается в капитально-восстановительном ремонте и модернизации). Более того, как сообщал ранее "Ъ", в 2012 году Москва и Ереван подписали контракт, по условиям которого Армения должна была получить в течение нескольких лет не менее 12 истребителей. Но соглашение так и не вступило в силу из-за финансовых трудностей заказчика. С тех пор стороны периодически возвращались к обсуждению перспектив сделки, но долгое время прийти к консенсусу не удавалось. Причем помимо самолетов (в Москве пытались решить финансовую проблему Еревана, разрешив ему приобрести самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам) Армении было необходимо закупать и другое вооружение.

Так, например, Ереван стал первым экспортным получателем дивизиона новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса <Искандер-М>, а еще приобрел оружия на $300 млн в счет российских кредитов. К вопросу о закупке истребителей, пишет "Коммерсант", стороны вернулись уже после смены власти в Армении: правда, исходя из финансовых возможностей заказчика, обсуждалась покупка уже шести Су- 30СМ. По итогам серии переговоров сошлись на четырех. <По сути, это первый контракт, заключенный с Минобороны Армении при премьере Николе Пашиняне, нам важно было подтвердить крепость своих позиций у союзника по ОДКБ>,- добавил источник газеты.

По словам главного редактора журнала <Экспорт вооружений> Андрея Фролова, закупку Арменией даже небольшой партии Су-30СМ можно считать знаковой: они впервые за последние десятилетия приобретают новые, а не бывшие в употреблении истребители. <Это серьезный шаг, способный значительно повысить боевой потенциал ВВС страны>,- полагает господин Фролов. В то же время, по его словам, реакция Азербайджана на это соглашение будет ожидаемо негативной, поскольку у ВВС Азербайджана столь продвинутой авиатехники нет, есть только лишь модернизированные на Украине истребители МиГ-29. <Этот российско-армянский контракт может подвигнуть Баку на закупку новых самолетов, причем необязательно в России, а, например, у Пакистана>,- считает эксперт.