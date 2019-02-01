Пятница, 1 Февраля 2019 12:48

АрмИнфо. Украденные в резиденции премьер-министра Армении на Баграмяна 26 30 января памятные монеты 31 января возвращены на место, сообщает Следственный комитет.

Примечательно, что преступник не был пойман ни в первом случае, ни во втором, когда уже о краже были осведомлены правоохранительные органы. Сейчас предпринимаются меры по выявлению личности преступника.

По факту возбуждено уголовное дело. Допрошены порядка 20 человек. Назначены судебно-генетическая и судебно-дактилоскопическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна 26произошла кража. О краже в Полицию сообщил начальник отдела эксплуатации аппарата премьера-министра. Согласно сообщению, в период с 25 по 30 января из первого корпуса аппарата правительства были украдены 4 памятные монеты, которые были установлены на стенде на третьем этаже. Монеты были украдены путем взлома замка стенда при помощи технических средств.