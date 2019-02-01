Пятница, 1 Февраля 2019 12:16

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении пресек попытки незаконного ввоза наркотических и психотропных средств в особо крупном размере.

В частности, согласно информации пресс-службы Комитета, на днях сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и Управления таможенного контроля "Восток" на пункте почтового обмена ЗАО "Айпост" при осуществлении осмотра посылки, отправленного из Франции на имя гражданина РА, помимо одежды выявили медикаменты 132 таблеток, из коих 92- психотропные.

Второй случай был зафиксирован при осуществлении таможенного оформления автомобиля, импортированного в Армению из США. Были выявлены 1320 таблеток, 360 из них оказались психотропными, а 960 - наркотическими.