Пятница, 1 Февраля 2019 12:01

АрмИнфо.В рамках дела по кровавому инциденту в абовянском ресторане <Партез> проведены порядка 20 обысков, в том числе и в доме сына депутата-предпринимателя Гагика Царукяна, Нвера Царукяна, сообщает Следственный комитет Армении.

Отметим, что на днях в абовянском ресторане <Партез>, принадлежащем экс-депутату Мелику Манукяну (Шши Мело), произошел кровавый инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате был убит один, ранены 7 человек. По факту 4 человека арестованы, один из них сын Мелика Манукяна.