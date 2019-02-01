Пятница, 1 Февраля 2019 11:34

АрмИнфо.Конверс Банк запустил платформу для онлайн-кредитования, тем самым предоставив своим клиентам возможность получать онлайн-кредиты в течение нескольких минут, на лучших условиях в Армении.

В частности, Конверс Банк предлагает самую низкую фактическую процентную ставку по сравнению с другими видами кредитов. Количество полей, которые необходимо заполнить в заявке на получение кредита, сведено к минимуму, а сумма кредита автоматически зачисляется на карточный счет клиента в течение очень короткого времени.

В отсутствие соответствующего карточного счета, клиент может получить сумму кредита в любом филиале Конверс Банка. В этом случае сумма предоставляется клиенту максимально быстро, без дополнительной документации, только на основании идентификации.

Максимальная сумма кредита составляет 2 млн. драмов РА, срок погашения - 36 месяцев, фактическая годовая процентная ставка – от 20.08% до 21.39%. Дополнительные комиссионные не предусмотрены.