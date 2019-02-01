Пятница, 1 Февраля 2019 11:18

АрмИнфо.Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в феврале посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран. Об этом сообщил глава правительства РА на встрече с армянской общиной в немецком Кельне.

"27 февраля я с официальным визитом поеду в Исламскую Республику Иран", - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что 30 января премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян по приглашению канцлера Ангелы Меркель отбыли в Германию.