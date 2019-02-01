Пятница, 1 Февраля 2019 11:04

АрмИнфо. В рамках официального визита в Германию премьер-министр Никол Пашинян встретился с мэром Кёльна Генриеттой Рекер.

Как сообщает пресс-служба аппарата главы армянского правительства, Генриетта Рекер приветствовала визит Никола Пашиняна в Кёльн и отметила, что для нее большая честь принять премьер-министра Армении в мэрии Кёльна. По ее словам, в Кёльне внимательно следили за происходящими в Армении в 2018 году событиями и с большим энтузиазмом восприняли успех демократического движения, и тот факт, что гражданам Армении удалось добиться демократических перемен мирным путем. "Вы внушаете надежду всем тем людям, кто выступает за развитие демократии в мире", - сказала мэр Кёльна, обращаясь к Николу Пашиняну.

Премьер-министр Армении поблагодарил г-жу Рекер за высокую оценку и отметил, что рад посетить мэрию Кёльна в рамках своего официального визита. "Нам удалось мирным путем достичь в Армении демократических изменений и осуществить процесс, который совместил то, что казалось несовместимым. Мы назвали это армянской ненасильственной бархатной революцией", - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства Армении отметил, что на данном этапе в повестке дня правительства Армении стоит вопрос трансформации политической революции в экономическую революцию, чтобы свобода могла принести людям благополучие. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность привлечения иностранных инвестиций, в том числе из Германии.

Мэр Кёльна коснулась процесса признания Геноцида армян, отметив, что город внес свой вклад в это дело и в память о жертвах Геноцида армян был установлен хачкар. Она подчеркнула важность продолжения процесса признания и осуждения Геноцида армян и отметила, что необходимо работать над разработкой политики всемирной памяти.

В свою очередь, премьер-министр Пашинян отметил, что Армения и армянский народ высоко ценят принятие резолюции осуждающей Геноцид

армян в 2016 году Бундестагом Германии. "Процесс признания Геноцида для нас является не только признанием исторического факта, но и имеет большое значение с точки зрения предотвращения геноцидов в будущем. Истина должна быть констатирована, чтобы зафиксировать ее осуждение. Отмечу, что содействие международному процессу предотвращения геноцидов является важной частью внешней политики Армении, и Республика Армения является активным участником этого процесса", - сказал Никол Пашинян. Премьер-министр отметил, что 9 декабря прошлого года в Ереване прошел 3- й глобальный форум "Против преступления геноцида".

На встрече собеседники обсудили возможности развития сотрудничества. Никол Пашинян посчитал перспективным углубление связей в сфере информационных технологий, приветствуя подписание меморандума о сотрудничестве между соответствующими университетами Кёльна и Армении. Премьер-министр также коснулся деятельности Центра креативных технологий "Тумо", отметив, что он уже стал мировым брендом: такие центры действуют в Ереване, Степанакерте, Париже, планируется открыть их также в Москве, Бейруте, Тиране, был обсужден вопрос об открытии центра в Берлине. Мэр Кёльна посчитала интересным опыт развития в Армении сферы информационных технологий, отметив, что рассмотрит возможность посетить Армению и ознакомиться с технологическим прогрессом на месте.

Генриетта Рекер высоко оценила роль армянской общины (самой большой на территории Германии) в развитии города Кёльна и подчеркнула важность того факта, что епархия Армянской Апостольской Церкви в Германии находится именно в Кёльне. Она подчеркнула важность подписанного меморандума о сотрудничестве с Техническим университетом Кёльна и выразила готовность расширять связи и в других направлениях.

В этом контексте Никол Пашинян отметил, что Кёльн занимает особое

место в сохранении культурного наследия и предложил рассмотреть

возможность установления сотрудничества с Гюмри, вторым городом

Армении. По словам главы правительства, Гюмри обладает богатым

культурным наследием, и обмен опытом с Кёльном в этой области может быть полезным. Мэр Кёльна поприветствовала это предложение и выразила готовность обсудить детали.

Никол Пашинян оставил подпись в Книге почетных гостей мэрии. В честь премьер- министра Республики Армения от имени министра по европейским и международным вопросам земли Северный Рейн-Вестфалия Штефана Хольтхоф-Пфертнера был дан официальный обед.

Затем Никол Пашинян с супругой Анной Акопян побывал в Кафедральном соборе Кёльна, ознакомился с историей этого известного духовного и культурного памятника.