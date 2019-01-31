Четверг, 31 Января 2019 23:27

АрмИнфо. В аппарате правительства Армении создается новая должность Посла по особым поручениям, который будет курировать вопросы связей с зарубежной Диаспорой. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с армянской общиной немецкого Кельна.

Новая должность не заменит собой расформированное Министерство диаспоры, функции которого будут перераспределены между несколькими ведомствами. По сути, отметил премьер, в функции посла будут входить актуальные вопросы, которые нуждаются в решении, а решать их непосредственно должны соотвествующие министерства и ведомства под руководством премьер-министра>, - отметил Пашинян.

Отметим, что в связи с необходимостью оптимизации структуры правительства, по данным АрмИнфо, одним из решений этого вопроса рассмативалось создание небольшого государственного агентства по делам Диаспоры, однако по всей видимости, эту идею в конце- концов посчитали малоэффективной, так как и она фактически дублировала ведомственные функции.