Четверг, 31 Января 2019 23:19

АрмИнфо. <А кто сказал, что основным субъектом вопроса о том, готовы ли стороны к компромиссам в карабахском урегулировании являемся мы?>, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на вопрос о степени готовности к компромиссу в карабахском урегулировании, прозвучавшим сегодня на встрече с армянской общиной немецкого Кельна.

<Я несколько раз выступал с трибуны Национального Собрания и говорил, почему все мы спрашиваем, готовы ли мы к компромиссам или нет. И кто сказал, что мы являемся основным субъектом, к которому адресуетсяэтот вопрос? Почему никто не спрашивает Азербайджан, готов ли он к компромиссам? И поэтому я неоднократно публично заявлял, что мы не ответим на этот вопрос до тех пор, пока Азербайджан не найдет ответа на него>, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также прокомментировал информацию, которая появилась в социальных сетях и прессе о том,что на Армению якобы оказывается давление в процессе урегулирования. <Однажды я пригласил министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и спросил, правда ли что на нас оказывается давление, а мы даже не в курсе этого. Потому что складывается впечатление, будто мы вдвоем самые неинформированные в этом вопросе люди>, - пошутил премьер- министр.