Четверг, 31 Января 2019 22:58

АрмИнфо. Навязывать Беларуси выбор между Западом и Востоком — опасно и контрпродуктивно, заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко, выступая на панельной дискуссии «Атлантического совета» в Вашингтоне 31 января. Об этои передает tut.by.

По мнению Кравченко, к позициям таких стран, как Беларусь, все меньше прислушиваются, как и во времена холодной войны, когда только две сверхдержавы между собой решали все вопросы безопасности в Европе. — Эта дилемма, этот выбор между Западом и Востоком, которую навязывает нынешняя ситуация, чрезвычайно контрпродуктивен и опасен.

По словам Кравченко, сейчас неважно, какая сторона права, какая виновата и кто начал конфронтацию. — Когда одна сторона делает шаг, вторая отвечает. И каждая сторона уверена, что она реагирует на недружественные действия другой. Это должно остановиться.

Замминистра напомнил, что Беларусь находится в политическом и военном союзе с Россией. — Я все чаще вижу в западных СМИ и аналитике, заявлениях политиков, тезис о том, что наше союзничество с Россией — нечто плохое. Я не согласен. Мы связаны историей, культурой, религией, образовательными и экономическими связями, торговлей, инвестициями, промышленным сотрудничеством. У Беларуси жизненный интерес в российском рынке.

Кравченко предложил «представить невообразимое»: если бы Беларусь была в НАТО, а не в альянсе с Россией. — Была бы моя страна в большей безопасности? Наши соседи, которые находятся под зонтиком НАТО, действительно чувствуют себя в безопасности?

Дипломат напомнил спекуляции перед последними учениями «Запад», которые проходят раз в два года поочередно в России и в Беларуси. — Каждый раз за год до учений с западной стороны звучит громкая обеспокоенность. Когда учения заканчиваются, их забывают. Когда новые учения на горизонте — их снова считают непредсказуемым, неожиданным, жутким мероприятием, угрожающим Западу и нашим соседям.

Кравченко вспомнил, что его на этой же сцене в «Атлантическом совете» спрашивали, останутся ли российские войска после учений в Беларуси. — Помните все эти статьи о бесконечных поездах, которые везут в Беларусь безумное количество вооружений, как будто мы готовимся к войне? Ничего из этого не сбылось.

Замглавы МИД Беларуси отметил, что учения проходят и около границ Беларуси со стороны НАТО. При этом Минск призывают верить таким же заверениям о том, что эти учения носят оборонительный характер, сказал Кравченко. --- Мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации в регионе. В 2015 году мы возобновили военное сотрудничество с США. Это стало сильным сигналом и позволило возобновить такое же сотрудничество с Германией, Великобританией, Польшей, Литвой и Латвией. И все это абсолютно не вопреки нашему альянсу с Россией. — У нас с 2008 года нет послов в столицах. Контакты были ограниченными еще дольше. То, что происходит в наших отношениях сейчас, это возвращение к нормальности. Этот процесс начался не при администрации Трампа и не в 2014 году, он начался раньше. Когда мы вернемся к нормальности, вернем послов, понадобится время, чтобы понять, возможен ли прогресс сверх этого. Я надеюсь, что да.

Отвечая на вопрос об отношении Минска к конфликту в Украине, Кравченко отметил, что Беларусь переживает за ситуацию у ближайшего соседа «на гуманитарном уровне». — У всех в Беларуси есть друг или родственник в Украине. Мы не можем не обращать внимания на ситуацию в этом смысле. Кроме того, из-за того, что Беларусь вынуждена думать и о своей безопасности, отметил замминистра. — Поэтому мы наказываем по закону белорусов, которые участвуют в конфликте с обеих сторон. Тем не менее, по словам Кравченко, Беларусь не считает конфликт в Украине «прямой угрозой нашей безопасности». На просьбу модератора Майкла Карпентера пояснить почему, дипломат сказал, что конфликт «не направлен непосредственно против Беларуси, по крайней мере, сейчас».