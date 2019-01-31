Четверг, 31 Января 2019 20:36

АрмИнфо. Фонд зеленого климата (GCF) намерен с 2020 года предоставлять развивающимся странам $100 млрд ежегодно. Об этом было заявлено в ходе очередного семинара-совещания в Министерстве охраны природы РА с участием представителей государственных и частных предприятий в области сельского хозяйства и энергетики, а также научных структур.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе семинара были представлены финансовый инструментарий фонда и сведения о механизмах сотрудничества.

Первый заместитель министра охраны природы РА Ирина Капланян отметила, что расходы на охрану окружающей среды являются в действительности серьезными и долгосрочными инвестициями. <Создание инфраструктур адаптации и смягчения последствий от изменения климата, при содействии GCF, посодействует решению экологических проблем и социально-экономическому развитию данной страны>, - подчеркнула она.

Отметим, что GCF (Green Climate Fund) - совместно финансируется EBRD и Фондом "Зеленый климат". GCF - крупнейший международный климатический фонд, созданный в 2010 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. GCF поддерживает программы с низким уровнем выбросов и смягчения климата в развивающихся странах.