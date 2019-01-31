Четверг, 31 Января 2019 20:22

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол Ганы в РА Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (резиденция Москва) выразила готовность содействовать в развитии сотрудничества с Арменией и сделать все возможное для активации двухсторонних связей. Об этом она заявила в ходе встречи с председателем НС РА Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в ходе встречи А. Мирзоян выразил уверенность, что Опоку-Варе свой опыт направит на развитие взаимоотношений. Вместе с тем, глава НС РА подчеркнул важность активации парламентских связей между Арменией и Ганой, для чего имеются все основания.

Представив мнение Армении по карабахскому конфликту, глава НС РА отметил, что в этом вопросе ожидает от Ганы сбалансированной позиции. Посол Ганы со своей стороны выразила надежду, что конфликт будет урегулирован мирным путем.

Вместе с тем, Опоку-Варе подчеркнула необходимость оживленного общения между парламентами стран, что посодействует стимулированию взаимоотношений.