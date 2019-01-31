Четверг, 31 Января 2019 20:11

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 1 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 37 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично улицы Сари тага 6-21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 <ООО "Ал-Анд", 'Евротрак", "Элипс", "Севмет", ЗАО "Сиркап Армения", ЧП "Ашот Абгарян" и "Ашот Геворгян";

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-15:00 частично улицы Абовяна, Камо в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично квартал "Сараландж" в городе Абовян; частично село Ариндж;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Салют в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180