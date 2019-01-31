Четверг, 31 Января 2019 19:57

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Национального Собрания РА (НС РА) Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи глава государства выразил уверенность, что НС РА приложит все усилия для прогресса страны.

Отметив, что перед парламентом стоит колоссальный объем работы, собеседники подчеркнули важность ведения активной деятельности НС как в законодательной области, так и в парламентской дипломатии.

В свою очередь Арарат Мирзоян отметил, что НС является важной площадкой для формирования новой политической культуры, диалога и совместной работы. Вместе с тем он выразил надежду, что все парламентские силы максимально используют предоставленные возможности во благо Армении и народа.

Президент РА Армен Саркисян выразил готовность в рамках своих полномочий сотрудничать с парламентом и содействовать деятельности законодательного органа.