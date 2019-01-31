Четверг, 31 Января 2019 19:26

АрмИнфо.По моим прогнозам, США, и не только, будут оказывать на Армению давление, требуя от Еревана уступок в вопросе Арцаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор офиса <Ай дата>, ответственный по политическим вопросам, член Бюро АРФ <Дашнакцутюн> Киро Маноян.

"Для этого давления наблюдаются все предпосылки, я ожидаю его достаточно скоро, однако, не думаю, что мы ему поддадимся. На мой взгляд, особенно сегодня мы просто не имеем на это права. Я просто убежден, что в условиях отсутствия реализации венских и последующих петербургских соглашений по созданию мер доверия и контролю над случаями нарушения режима прекращения огня на границе, переход в фазу непосредственного разрешения конфликта для Армении и главное Арцаха представляет большую опасность", - подчеркнул он.

Дискуссия относительно скорых перспектив урегулирования карабахского конфликта существенно активизировалась, начиная с конца 2018 года. В декабре по итогам переговоров с Зограбом Мнацаканяном, глава МИД АР Эльмар Мамедьяров заявил о "достигнутом впервые за долгое время взаимопониманиис армянским коллегой". После чего январские переговоры глав МИД Армении и Азербайджана завершились формулой о "подготовке народов к миру". Еще более ситуацию подогрели три неформальные встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Маноян считает, что отодвинуть вопрос реализации данных соглашений на второй план Баку позволила смена власти и, соответственно, переговорщиков по Арцаху в Армении. Как следствие, три неофициальные встречи Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым не только привели к уклонению Баку от выполнения венских и питерских соглашений, но и позволили еще более отодвинуть на второй план вопрос юридического статуса Арцаха.

По его словам, Ереван перестал требовать от Баку реализации договоренностей в Вене и Санкт- Петербурге именно в результате достижения договоренности о предотвращении инцидентов на границе и линии соприкосновения Пашинян-Алиев. Однако, по прогнозам Манояна, в будущем эти договоренности ничуть не помешают Баку вновь участить случаи нарушения режима прекращения огня, вплоть до попытки повторения сценария апреля 2016 года.

"В этом свете, единственным способом воздействия на Баку аналитик считает признание Арменией независимости Арцаха. По его оценкам, это не только окажет сильнейшее давление на позиции Азербайджана в переговорном процессе, но и существенно упростит процесс признания Арцаха другими государствами. И таких государств, скажем так, сегодня немало", - подытожил Маноян.