Четверг, 31 Января 2019 18:47

АрмИнфо.Власти Советского Азербайджана осуществляли политику гидротерроризма в отношении населения Нагорно-Карабахской Автономной области, заявил пресс­секретарь президента Арцаха Давид Бабаян на презентации своей монографии <Гидрополитика азербайджано-карабахского конфликта>.

Как отметил Давид Бабаян, в результате подобной политики 80% водных ресурсов НКАО были сконцентрированы в руках азербайджанцев, меж тем, как армянское население было лишено возможности орошения и развития сельского хозяйства. По его словам, Баку под разными предлогами отказывался строить водохранилища. Исключением стало лишь Сарсангское водохранилище, но и тут, как заметил Бабян, центральные власти пошли на хитрость - управление водохранилищем и ГЭС осуществлялось из Мирбашира. <Очень интересная история, как в руках у азербайджанцев оказалась территория, где берут начало Арпа и Воротан. Мы не нашли каких-либо документов о передаче этих участков АзССР>, - отметил Давид Бабаян. Когда началось карабахское освободительное движение, подчеркнул он, Баку и вовсе пошел на преступление. <Стали подсыпать в питьевую воду и реки хлор в непомерных количествах. В результате Карабах, известный на весь мир долгожителями, занял третье место в регионе по онкологии>, - отметил Бабаян. Как предполагает автор монографии, азербайджанцы могли действовать через фильтрационные станции. Он заметил, что в то время подавляющее большинство работников станций были азербайджанцами. <В 80-е годы была предпринята попытка отравления населения креолином. На протяжении двух недель половина Степанакерта была лишена питьевой воды>, - напомнил Бабаян. По его словам, сейчас Баку активно проталкивает идею о том, что, якобы, Армения проводит захоронение отходов АЭС в Карвачаре, других местах. <Разумеется, это глупость, но тем самым Азербайджан наглядно демонстрирует - если эти территории когда-нибудь окажутся в его руках, моментально будут состряпаны <документы>, <подтверждающие> преступную деятельность армян. А это значит, что ни в коем случае нельзя подпускать их к истокам рек, обеспечивающих безопасность Армении и Арцаха>, - резюмировал он.