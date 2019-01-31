Четверг, 31 Января 2019 18:44

АрмИнфо. Делегация министерства обороны Армении с 29 по 31 января в Москве в объединенном штабе ОДКБ приняла участие в обсуждениях. Об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

Согласно источнику, в частности, обсуждались документы, регламентирующие вопросы информационного взаимодействия с кризисным центром ОДКБ, а также план совместной подготовки руководящего состава органов коллективной безопасности и формирования сил ОДКБ в 2020 году.