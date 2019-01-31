Четверг, 31 Января 2019 18:32

АрмИнфо. Степанакерт неоднократно выступал с инициативой сотрудничества в области водных ресурсов,

однако Баку отвергает всякие подобные предложения о. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, отвечая на вопрос о создании атмосферы доверия между армянской и азербайджанской сторонами и возможности сотрудничества.

<Думаю, если армянскому и азербайджанскому народам суждено впредь оставаться соседями, эта позиция должна измениться>, - заметил Бабаян. В то же время, он подчеркнул, что водные ресурсы являются важнейшим богатством Арцаха и представляют стратегическую важность и для Армении.