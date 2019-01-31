Четверг, 31 Января 2019 17:59

АрмИнфо. В ходе судебного заседания по делу об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна сторона защиты успела представить половину своей жалобы, и скорее всего вердикт сегодня не будет вынесен. Об этом 31 января в беседе с журналистами заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, второй президент участвует в судебном заседании, но он не делал каких- либо заявлений, кроме того, что не имеет претензий в отношении судьи. Алумян выразил надежду на то, что в Апелляционном суде по делу будет вынесено объективное решение. Алумян, пользуясь случаем, также передал журналистам ответ Кочаряна, на вопрос связанный с фильмом, снятым по мотивам событий 1-го марта 2008 года. "Ранее один из живущих в Москве армян (не Роман Бабаян) позвонил Кочаряну и сказал, что есть известный режиссер, который хочет взять у него интервью о событиях 1 марта. Кочарян спросил, кто еще помимо него будет говорить. Ему ответили, что предполагается, что выступят также Никол Пашинян, Левон Тер-Петросян и ряд людей, которые сыграли роль в этих событиях. Учитывая это, Кочарян согласился. Однако, впоследствии, он узнал, что Пашинян и Тер-Петросян не захотели давать интервью. А то, как фильм создавался, монтировался и т.д. Кочаряну было не известно". Алумян также опроверг информацию о том, что Кочарян "вознагражил" Романа Бабаяна, который, согласно муссируемым слухам, даже использовал посредника для того, чтобы связаться с Кочаряном. Отметим, что за этот период ни один депутат не посещал второго президента.