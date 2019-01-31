Четверг, 31 Января 2019 17:44

АрмИнфо. В столице Бельгии депутаты Европарламента, представители дипломатического корпуса и экспертного сообщества обсудили сотрудничество Казахстана с Европейским союзом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В среду в информационно-аналитическом агентстве EurActiv состоялся круглый стол на тему «Отношения ЕС и Казахстана: от вопросов безопасности к региональному сотрудничеству». В ходе своего выступления заместитель министра иностранных дел Роман Василенко отметил, что ратификация Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом продвигается быстрыми темпами. Документ нового поколения, подписанный в Астане 21 декабря 2015 года и частично уже применяемый с 1 мая 2016 года, ждет одобрения со стороны парламентов Кипра, Италии и Нидерландов.

Этот процесс, как ожидают в МИД РК, будет завершен в текущем году. Признав важное место ЕС в качестве торгового партнера, казахстанский дипломат тем не менее рассказал о стремлении нашей страны существенно расширить перечень товаров, поставляемых в Европу. Сейчас в структуре экспорта основной объем приходится на нефть - около 88%.

Внешнеполитическое ведомство намерено продвигать продукцию казахстанских производителей на рынки Евросоюза. Впрочем, одновременно дипломаты, которые с недавних пор занимаются привлечением инвестиций, приглашают иностранные компании работать в нашей стране. «Новый импульс был задан Китаем - инициативой «Один пояс, один путь». Европейский союз представил свою Стратегию по расширению сотрудничества Европы и Азии. Казахстан, со своей стороны, реализует программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол», - сказал Р. Василенко, призвав европейских коллег работать над сопряжением стратегий развития. Речь идет о документе под названием «Взаимодействие Европы и Азии - структурные элементы для стратегии ЕС», который был представлен европейцами в сентябре прошлого года. «Евразийский союз дает нам большой рынок - 180 млн человек, и снимает таможенные барьеры. Это создает выгодные условия для железнодорожных перевозок между Европой и Китаем», - считает Р. Василенко.

По информации МИД, за последние 8 лет объем грузоперевозок между КНР и ЕС удвоился, составив почти 350 тыс. контейнеров в прошлом году. Со своей стороны, заместитель управляющего директора по России, странам Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ в Европейской дипломатической службе Люк Девинь подчеркнул в своем выступлении, что связи Казахстана с ЕС выходят далеко за рамки торгового сотрудничества. «У нас общая точка зрения по многим вопросам как в рамках двустороннего, так и регионального сотрудничества. Это темы безопасности, борьбы с терроризмом и изменением климата, а также решения проблемы миграции», - считает Л. Девинь.

Особое внимание дипломат уделил сотрудничеству в сфере образования. Как оказалось, около 2 тыс. молодых казахстанцев принимают участие в программе ЕС по обмену студентами «Эразмус+», а между вузами Казахстана и Европы реализуются более 40 проектов. Говоря о Стратегии по расширению сотрудничества Европы и Азии, Л. Девинь рассказал о желании ЕС укрепить связи с нашим регионом, которые будут основаны на правилах и высоких стандартах.

Это будет способствовать притоку инвестиций и развитию торговли. Помимо содействия созданию транспортной инфраструктуры, инициатива ЕС предусматривает расширение сотрудничества в сфере энергетики, финансов, цифровых услуг, образования, исследований, инноваций, культуры и туризма. В ходе мероприятия также выступили депутаты Европейского парламента, которые сфокусировались на вопросах безопасности. «Казахстан вносит вклад в международные и региональные усилия по предупреждению и урегулированию конфликтов», - сказала руководитель делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Ивета Григуле-Петерсе.

Казахстан инициировал важную работу в рамках своего регионального подхода в Совбезе ООН по налаживанию сотрудничества между Центральной Азией и Афганистаном. В данном контексте организованный нашей страной визит делегации СБ ООН в Кабул в январе 2018 года она назвала важным событием. Помимо прочего, евродепутат отметила миротворческие усилия Казахстан, а именно: направление 120 военнослужащих в Ливан для выполнения миротворческой миссии и предоставление площадки для мирных переговоров по Сирии. О позитивной роли Казахстана на международной арене говорил и депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Андрейс Мамыкинс.

«Неслучайно, что Казахстан стал первым государством в регионе, которое избрано непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Казахстан проделал огромный объем работы для укрепления безопасности Центральной Азии, где угрозы терроризма вызывают тревогу», - сказал А. Мамыкинс. По его мнению, нашей стране присущ всеобъемлющий и структурный подход к безопасности. «ЕС всегда приветствует многосторонние усилия в вопросах обеспечения безопасности. Идея Нурсултана Назарбаева создать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Азии морально и политически оправдана», - считает он.

Особую роль нашей страны евродепутат отметил в деле противодействия радикализации и финансирования терроризма, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, оружия и культурных ценностей. «Все это способствует устойчивому миру, где риски прогнозируются и контролируются. Во-первых, это делает казахстанскую политику в области безопасности заметной среди других региональных игроков. Во-вторых, это создает потенциальную возможность укрепления сотрудничества в сфере безопасности между ЕС и Казахстаном», - резюмировал депутат Европарламента. В качестве спикера и представителя гражданского общества выступил управляющий директор научно-исследовательского центра «Европейский совет соседства» Самуэль Вестербай. На его взгляд, стороны должны сконцентрироваться, прежде всего, на сотрудничестве в образовательной сфере, совместной работе по обеспечению безопасности и предупреждении радикализации, а также на развитии возобновляемых источников энергии и расширении торговли.