Четверг, 31 Января 2019 17:00

АрмИнфо. До 2023 года все учебные программы будут пересмотрены, и у нас будет полностью новый перечень школьных предметов. Об этом заявил журналистам министр образования и науки Араик Арутюнян 31-го января после заседания правительства.

Министр напомнил, что еще с высокой трибуны армянского парламента он говорил о планах пересмотреть все школьные дисциплины. "Есть многочисленные жалобы в связи с перегруженностью, несоответствием программ, идентичностью содержания различных предметов. В тех же предметах История Армянской церкви, История армянского народа, краеведение, военное дело, даже в учебнике по пению есть повторения, связанные со всеми этими предметами. Мы должны облегчить, больше всего родители жалуются на то, что их дети перегружены", - заявил он. При этом он отметил, что данные изменения станут для государства дополнительным финансовым бременем. "Завтра у нас состоится обсуждение, связанное именно с конкретными учебниками, с той же перегруженностью. Возможно, учебники станут двухтомными. Первый том для первого полугодия, а второй - для второго", - пояснил он.

На вопрос, уберут ли шахматы из школьной программы (которые сейчас преподают в 2-4 классах) министр отметил, что по данному предмету также были жалобы со стороны родителей. "Обсуждения пройдут по всем предметам. Будут изменены программы по всем предметам>,- сказал он. По поводу профессиональных качеств учителей Араик Арутюнян сказал, что будут созданы механизмы, и со временем "профессионалы останутся в школе". Как сообщил глава МОН, накануне было принято решение о том, что посредством различных программ совместно со Всемирным банком и Европейским союзом будут созданы группы по пересмотру учебных программ.