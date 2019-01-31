Четверг, 31 Января 2019 16:31

АрмИнфо.Армения считается Силиконовой долиной среди стран бывшего СССР, где был произведен первый на советском пространстве и один из первых в мире полупроводниковый компьютер <Наири-2>.

Об этом 31 января в ходе выступления в Техническом университете Кёльна заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. В этом ключе он напомнил, что большинство основных компонентов для расчетных систем и электроники подводных лодок и космических кораблей были разработаны и произведены в Армении.

<Сегодня ИТ-потенциал Армении расширился. За последние 7 лет сектор информационных технологий возрос в 5 раз, обеспечивая в среднем годовой рост на 25%. Научно-исследовательские офисы транснациональных компаний таких как Synopsys, National Instruments, Cisco, VMWare, TeamViewer, Mentor Graphics (принадлежащий Siemens) сегодня представлены в Армении, в которых вовлечены тысячи специалистов , решающих сложные вопросы в области 5G, автоматической связи, искусственного интеллекта, робототехники и др>, - сказал он.