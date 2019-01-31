Четверг, 31 Января 2019 16:13

АрмИнфо. В рамках своего официального визита в Германию премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Технический университет Кельна.

В университете был подписан меморандум о сотрудничестве между Техническим университетом Кельна и Ереванским политехническим университетом. Документ подписали ректор Кельнского университета и посол Армении в Германии. После чего премьер встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом университета.

После встречи в университете Никол Пашинян намерен встретиться с мэром Кёльна Генриеттой Рекер.