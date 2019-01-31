Четверг, 31 Января 2019 15:46

АрмИнфо.Рисковать собственной популярностью ради абстрактных идей "мира и демократии" прагматичные политики в Армении и Азербайджане, скорее всего, не станут.Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый российский аналитик, эксперт по Южному Кавказу Сергей Маркедонов.

"Завершившиеся формулой о "подготовке народов к миру" январские переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, чему предшествовало заявление Эльмара Мамедьярова о "достигнутом впервые за долгое время взаимопониманияс армянским коллегой", третья по счету неформальная встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Давосе существенно активизировала дискуссию относительно перспектив урегулирования карабахского конфликта. Выходят публикации, авторы которых прогнозируют скорую развязку конфликта, и даже называютсроки дипломатической сделки по районам, прилегающим к территории бывшей НКАО. При этом, вопрос об обоснованности подобных ожиданий все еще открыт", - считает аналитик.

Меж тем, по оценкам Маркедонова, в своих статьях и анализах по ситуации вокруг Карабаха журналисты и эксперты уже не первый раз попадают в т.н. ловушку сиюминутности. В рамках подобного, ошибочного восприятия действительности, события рассматриваются исследователями под увеличительным стеклом, на фоне полного игнорирования или отсутствия должного внимания в отношении более широких контекстов.

Для возвращения на землю Маркедонов советует излишне оптимистично-настроенным коллегам попробовать ответить на элементарный вопрос: почему не разрешаемый в течение четверти века карабахский конфликт вдруг должен быть урегулирован после нескольких заявлений глав МИД, правительств конфликтующих стран или дипломатов­посредников? В этом свете, аналитик подчеркивает, что в свете известности основных переговорных тезисов между Арменией, Азербайджаном и посредниками, вконспирологических теориях просто нет нужды.

"Анализируя перспективы урегулирования в Карабахе, следует иметь в виду, что любое соглашение - не конец, а лишь начало долгого пути в направлении реализациидоговоренностей на бумаге на практике. Здесь вспомним о том, как достижение мира приводило к противостояниям внутри социумов хотя бы на примере Ирландии. Заключенный в 20-х гг. прошлого века мир с Великобританией привел к гражданской войне между вчерашними единомышленниками в Ирландии. В этом свете, рисковать своей популярностьюради абстрактных идей политики в Ереване и в Баку не станут. В условиях же конфронтации между ними, внешнее давление Запада и России системным и консолидированнымбыть не может", - убежден аналитик.

Маркедонов убежден, что карабахская проблема - не только конфликт между двумя республиками, не только сюжет геополитических игр вокруг турбулентного региона, но и внутриполитический вопрос. Вопрос способствовавший смене власти как в Ереване, так и в Баку. В этом свете, конфликт, по его оценкам, находится в условиях отсутствия готовности элит к уступкам и, соответственно, невозможности ускорить процесс урегулированиястранами-посредниками.

И если Москва, по его мнению, опасается ломки статус-кво, в Вашингтоне и Париже пока просто не видят в карабахской проблеме первостепенности, которая заставила бы их полностью переключиться на ее разрешение."Однако, миротворческий оптимизм необходим для налаживания отношений между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.И вне зависимости от результатов процесса, именно эти два политика будут нести за них бремя ответственности"- подытожил Маркедонов. Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.