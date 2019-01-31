Четверг, 31 Января 2019 15:44

АрмИнфо.В министерстве иностранных дел подписан протокол между Правительством Армении и Комитетом Красного креста. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, протокол касается внесения изменений в Соглашение о статусе Международного комитета Красного Креста в Армении. С армянской стороны протокол подписал министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, со стороны красного креста глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Клер Мейтро.

Цель протокола внести изменения в Соглашение о Международном комитете Красного Креста в Армении от 5 ноября 1993 года.