Четверг, 31 Января 2019 15:38

АрмИнфо.. Общественная телерадиокомпания Ширака будет ликвидирована. Решение об этом принято на заседании правительства Армении 31 января.

Как отмечается в справке - обосновании проекта, решение исполнительного органа обусловлено переходом страны от аналогового телерадиовещания к цифровому вещанию. В связи с этим, с 26 октября 2016 года на территории республики были отключены все теле и радиокомпании, вещавшие в аналоговом режиме. Между тем, Общественная телерадиокомпания Ширака, продолжая вещать в аналоговом режиме, не смогла обеспечить широкую аудиторию, а для перехода на цифровое вещание потребуются дополнительные законодательные регулирования и значительные финансовые вложения, что в настоящее время нереально.

Согласно проекту решения, председателю комитету по управлению государственным имуществом поручено в течение 15 дней после вступления решения в силу сформировать ликвидационную комиссию, включив в нее представителей Министерства финансов, Министерства юстиции, Совета Общественной телерадиокомпании, комитета по управлению государственным имуществом, администрации Ширакской области. Кроме того, председателю Совета Общественной телерадиокомпании поручено обеспечить передачу комиссии соответствующие документы и имущество, а также денежные средства и облигации ликвидируемой компании. Расчеты с кредиторами поручено осуществить Министерству финансов. После этих расчетов при наличии оставшееся имущество передается комитету по управлению государственным имуществом.

Отметим, что вопрос с переходом на цифровое вещание вызывал и вызывает озабоченность представителей общественности, поскольку 14 каналов и, как минимум, 700 человек могут оказаться в статусе безработных. Кроме того, условия цифровизации теле- и радиоканалов могут привести к резкому снижению на рынке конкуренции, поскольку, по сути, в каждой области останется по одному телеканалу.