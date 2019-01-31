Четверг, 31 Января 2019 15:37

АрмИнфо.Мы приветствуем конструктивные политические контакты между Ереваном и Баку. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, о какой подготовке народов к миру идет речь в заявлении Минских посредников, если принять во внимание воинственную риторику и милитаризацию Азербайджана.

Захарова, в частности, заявила, что позиция России в карабахском вопросе остается неизменной. "Россия выполняет свою посредническую функцию весьма добросовестно и мне кажется, что качественно. Мы приветствуем те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях. Ведь все мы слышали конструктивные оценки, которые давали сами столицы по этому поводу и считаем, что это правильный путь продвижения вперед ", - подчеркнула Захарова.