Четверг, 31 Января 2019 15:34

АрмИнфо. Государственное ЗАО "Энергоналадка" будет реорганизовано путем слияния с ЗАО "Научно-исследовательский институт энергетики Армении". Решение об этом было принято на заседании правительства РА 31 января.

Согласно проекту решения, после объединения компания "Энергоналадка" перейдет на баланс ЗАО "Научно-исследовательский институт энергетики" на основании соответствующего акта. Руководителю министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА поручено в течение трех месяцев после вступления документа в силу разработать договор об объединении, акт о передаче, порядок и условия объединения, обеспечить пополнение уставного капитала ЗАО ЗАО "Научно- исследовательский институт энергетики" и внести изменения в устав организации. За счет средств ЗАО предусмотрено осуществить мероприятия по государственной регистрации объединенной структуры и обеспечить приостановку государственной регистрации ЗАО "Энергоналадка".

Отметим, что основной сферой деятельности НИИ энергетики, созданного в 1948 году, является прогнозирование развития энергетической системы. Также институт занимается вопросами, связанными с оценкой ценообразования, управлением энергосистемой, режимами эксплуатации энергетической системы, потерями в энергетической системе., разработкой стандартов и норм.