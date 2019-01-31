Четверг, 31 Января 2019 15:29

АрмИнфо.Экс-министр сельского хозяйства Армении, ныне замминистра ведомства Гегам Геворкян готов работать на посту замминистра сельского хозяйства в случае структурных изменений и объединения министерства с министерством экономического развития и инвестиций. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, заявил Геворкян 31-го января после заседания правительства.

По его словам, он и в будущем видит себя в системе государственного управления. На данный момент ему не поступало предложений относительно дальнейшего пребывания на посту замминистра. В случае поступления предложения, Геворкян готов его обсудить в соответствии со своими профессиональными возможностями.

Напомним, что Гегам Геворкян был назначен министром сельского хозяйства 16 октября 2018 года. После того, как было принято решение оптимизировать работу госаппарата и сократить количество министерств с нынешних 17-ти до 12-ти, в частности рассматривается возможность объединить минсельхоз с министерством экономического развития и инвестиций, 23 января решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гегам Геворкян был назначен заместителем министра сельского хозяйства.