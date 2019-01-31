Четверг, 31 Января 2019 15:29

АрмИнфо.Армения и Тунис намерены улучшить показатели по взаимному товарообороту. Об этом было заявлено в ходе встречи министра экономического развития и инвестиций РА Тиграна Хачатряна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Тунис в РА Мохаммед Али Шихом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи стороны подчеркнули низкие показатели взаимной торговли, выразив готовность приложить усилия для улучшения динамики товарооборота.

Согласно сообщению, собеседники также рассмотрели возможность проведения в ближайшее время инвестиционного форума, в ходе которого пройдут встречи в формате В2В, и будут представлены различные инвестиционные программы. Вместе с тем министр экономики РА и Посол Туниса в РА затронули вопросы, касающиеся разработки двустороннего соглашения по защите инвестиций.