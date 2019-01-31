Четверг, 31 Января 2019 15:02

АрмИнфо. В рамках рабочего визита делегация Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран-участниц Содружества Независимых Государств провела встречи и переговоры в ряде министерств и ведомств Туркменистана. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана

В числе прибывших гостей – председатель правления МФГС, народный артист Азербайджана и Туркменистана Полад Бюльбюль оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и исполнительный директор МФГС, театральный и общественный деятель Тахир Иксанов.

На встрече, прошедшей в Министерстве культуры, были обсуждены вопросы подготовки к проведению в Ашхабаде, в рамках председательствования Туркменистана в Содружестве в 2019 году, очередного, XIV форума творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ. Рассмотрена предварительная программа двухдневного форума, намеченного на май, в ходе которого состоится традиционная церемония вручения межгосударственной премии «Звезды Содружества».

Также были обсуждены план различных мероприятий, которые будут организованы в рамках Года книги, объявленного решением Совета глав государств СНГ, в том числе проведение писательских симпозиумов, книжных выставок, а также другие предложения по развитию культурных и творческих связей между странами Содружества.

На встрече в Министерстве образования рассматривались вопросы дальнейшего наращивания гуманитарного сотрудничества по таким направлениям, как развитие общего научно-образовательного пространства и активизация молодёжного партнёрства, поддержка студенческих исследовательских проектов, взаимодействие в области экологии и т.д.

Делегация МФГС была принята также в Министерстве иностранных дел, где состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества и проведения совместных мероприятий.

Пользуясь возможностью, гости выразили признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за личное и неослабное внимание к вопросам взаимодействия в СНГ, отметив ответственный подход и высокую активность Туркменистана, председательствующего в Содружестве Независимых Государств, к своей миссии.