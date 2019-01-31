Четверг, 31 Января 2019 14:56

АрмИнфо. Кредиты выдавать только компаниям с хорошей кредитной историей поручил на расширенном заседании правительства глава государства Нурсултан Назарбаев. Об этом передает корреспондент центра деловой информации Kapital . kz .

«Если вы будете давать деньги "плохим" компаниям, которые перекредитованы, опять то же самое будет - уничтожены деньги и банки будут сидеть в плохом состоянии. Кто показал успешность своей работы и возврат средств - только тем», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Как доложил председатель Национального банка Данияр Акишев, проведена работа по очистке банковского сектора от слабых и низкоэффективных игроков. «Мы сделали это, для того чтобы финсектор превратился в полноценный инструмент финансирования реального сектора экономики. Однако без оздоровления реального сектора мы рискуем, что может повториться ситуация прошлых лет», – отметил глава Нацбанка.

По данным главы финрегулятора, за последние 10 лет кредиты банков в экономике выросли на 5,5 трлн тенге, это 70% роста. За это же время за счет ликвидации 7 банков и оздоровления 2 банков списано почти 5 трлн тенге. «То есть заемщики все кредиты, которые мы за эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные, необслуживаемые, несмотря на попытки банков их реструктурировать», - подчеркнул Данияр Акишев.

«Мы сами плохо руководили. Не следили. Зачем надо было давать угробленным компаниям? Это мы - банки, и Правительство, не следили за этим, давали кому попало. Кто так работает вообще в мире?» – возмутился Нурсултан Назарбаев.

Как пояснил Данияр Акишев, большинство предприятий, которые не вернули кредиты, продолжают функционировать и сейчас, особенно это касается малого бизнеса. Многие несостоятельны, не имеют собственного капитала и продолжают требовать новых дешевых кредитов.

«Будем давать им эти кредиты или будем наводить порядок? Сколько процентов не вернули? Это должно быть уголовное дело. И возврат должен быть обеспечен всеми возможностями государства. Когда я говорил «отдельный комитет надзора», ты сказал - я сам смогу. Вот и следи теперь. Закон дали, каждый акционер идет и ворует из своего банка, а потом за ним гоняемся. А где мы были? Это плохая работа», - высказался президент.

«Что предлагается сделать? Мы предлагаем провести политику очищения реального сектора по примеру финсектора, провести системную работу по выводу несостоятельных компаний с рынка, реструктурировать или банкротить. Мы предлагаем рассмотреть возможность прекращения господдержки низкоэффективным компаниям. Прямое государственное финансирование должно сохраниться только за крупными инфраструктурными проектами с низкой рентабельностью или социальной направленностью. Нужно повысить эффективность процедур банкротства», - ответил Данияр Акишев.