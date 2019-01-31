АрмИнфо. Кредиты выдавать только компаниям с хорошей кредитной историей поручил на расширенном заседании правительства глава государства Нурсултан Назарбаев. Об этом передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Если вы будете давать деньги "плохим" компаниям, которые перекредитованы, опять то же самое будет - уничтожены деньги и банки будут сидеть в плохом состоянии. Кто показал успешность своей работы и возврат средств - только тем», – сказал Нурсултан Назарбаев.
Как доложил председатель Национального банка Данияр Акишев, проведена работа по очистке банковского сектора от слабых и низкоэффективных игроков. «Мы сделали это, для того чтобы финсектор превратился в полноценный инструмент финансирования реального сектора экономики. Однако без оздоровления реального сектора мы рискуем, что может повториться ситуация прошлых лет», – отметил глава Нацбанка.
По данным главы финрегулятора, за последние 10 лет кредиты банков в экономике выросли на 5,5 трлн тенге, это 70% роста. За это же время за счет ликвидации 7 банков и оздоровления 2 банков списано почти 5 трлн тенге. «То есть заемщики все кредиты, которые мы за эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные, необслуживаемые, несмотря на попытки банков их реструктурировать», - подчеркнул Данияр Акишев.
«Мы сами плохо руководили. Не следили. Зачем надо было давать угробленным компаниям? Это мы - банки, и Правительство, не следили за этим, давали кому попало. Кто так работает вообще в мире?» – возмутился Нурсултан Назарбаев.
Как пояснил Данияр Акишев, большинство предприятий, которые не вернули кредиты, продолжают функционировать и сейчас, особенно это касается малого бизнеса. Многие несостоятельны, не имеют собственного капитала и продолжают требовать новых дешевых кредитов.
«Будем давать им эти кредиты или будем наводить порядок? Сколько процентов не вернули? Это должно быть уголовное дело. И возврат должен быть обеспечен всеми возможностями государства. Когда я говорил «отдельный комитет надзора», ты сказал - я сам смогу. Вот и следи теперь. Закон дали, каждый акционер идет и ворует из своего банка, а потом за ним гоняемся. А где мы были? Это плохая работа», - высказался президент.
«Что предлагается сделать? Мы предлагаем провести политику очищения реального сектора по примеру финсектора, провести системную работу по выводу несостоятельных компаний с рынка, реструктурировать или банкротить. Мы предлагаем рассмотреть возможность прекращения господдержки низкоэффективным компаниям. Прямое государственное финансирование должно сохраниться только за крупными инфраструктурными проектами с низкой рентабельностью или социальной направленностью. Нужно повысить эффективность процедур банкротства», - ответил Данияр Акишев.