Четверг, 31 Января 2019 14:42

АрмИнфо.Члены инициативы <Правый руль> в четверг 31 января вновь собрались перед зданием правительства Армении.

Они обеспокоены тем фактом, что законопроект об импорте праворульных машин не включен в повестку сегодняшнего заседания правительства. Член инициативы Зограб Игитиян пояснил, что на сегодняшнем заседании этот проект должен был быть обсужден и принят, однако документ не был внесен в повестку. <По поручению премьер-министра РА инициатива <Правый руль> и другие организации подготовили совместный проект по решению вопросов, связанных с правосторонним управлением. Проект был размещен на сайте e-draft.am, было проведено общественное обсуждение, 97% опрошенных выступили <за> принятие проекта, сегодня он должен был быть одобрен на заседании правительства, затем направлен в Национальное Собрание. Мы пришли сюда, чтобы поинтересоваться, почему законопроект сегодня не включен в повестку заседания правительства. Проблема очень актуальна>,- заявил член инициативного движения.

По его словам, в КПП Баграташен нет парковочных мест. По его подсчетам , порядка 600 автомобилей застряли на КПП из-за ограничения импорта. Эти машины, как заметил импортер, повреждаются, были даже случаи краж запчастей. "Все это приводит к конфликтам на месте и напряжению ситуации",- объяснил он.

Напомним, что правительство Армении совместно с инициативой <Правый руль> разработало проект согласно, которому, приобретенные до 30

декабря 2018 года праворульные автомобили могут быть ввезены и эксплуатированы в Армению до 1-го апреля 2019.