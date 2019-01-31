Четверг, 31 Января 2019 13:43

АрмИнфо. Казахстан и Европейский союз имеют схожие позиции по основным пунктам глобальной повестки дня, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, глобальной и региональной безопасности, изменения климата, прав человека и другие, и твердо заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Такие заключения были сделаны в Брюсселе в ходе 17-го заседания Комитета сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский союз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию, включившую представителей министерств иностранных дел, национальной экономики, энергетики, Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры, возглавил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко, европейскую - заместитель управляющего директора, директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

В ходе заседания стороны рассмотрели весь спектр вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и ЕС, в том числе перспективные направления политического и торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в формате «Центральная Азия - Европейский союз».

Р. Василенко в своем выступлении отметил, что в декабре прошлого года МИД Казахстана получил новые полномочия в сфере привлечения инвестиций и продвижения казахстанского экспорта за рубежом. В этой связи особо возрастает роль одного из ключевых результатов двустороннего сотрудничества - подписания в 2015 году Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и Евросоюзом. «В контексте усиления экономической составляющей внешней политики Казахстан возлагает большие надежды на новое Соглашение, имплементация которого позволит существенно нарастить объемы товарооборота, в первую очередь, за счет торговли высокотехнологичной продукцией, генерировать новые возможности для экономического роста и создания рабочих мест», - отметил Р. Василенко.

В ходе переговоров стороны договорились разработать дорожную карту по имплементации СРПС в целях обеспечения его наиболее эффективной реализации с обеих сторон. На сегодняшний день СРПС, которое призвано поднять сотрудничество между Казахстаном и ЕС на новую ступень и охватить 29 сфер сотрудничества, уже ратифицировали 25 из 28 государств-членов Евросоюза, а также законодательный орган ЕС - Европейский Парламент.