Четверг, 31 Января 2019 13:26

АрмИнфо. Орган, осуществляющий предварительное следствие по делу Мгера Егиазаряна сделал все возможное, чтобы его не выпустили из тюрьмы под залог. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил адвокат Егиазаряна Ваге Арменакян.

Он отметил, что за все время его работы в качестве защитника такое решение суд выносит впервые. "За все годы моей работы адвокатом впервые суд выносит решение, не учитывая состояние здоровья подзащитного, а также не учитывая тот факт, что инкриминируемое ему преступление не относилось к разряду особо тяжких и не являлось общественно опасным. Как правило, в таких случаях в отношении обвиняемых, в качестве меры пресечения применяют подписку о невыезде. На суд не повлияло даже поручительство депутатов", - заявил Арменакян.

Он также заметил, что сумма, предлагаемая в качестве залога (5 млн драмов- Ред.) была практически идентична той сумме, в присвоении которой обвинялся Егиазарян (сумма не превышала 9 млн драмов). "В знак протеста мой подзащитный объявил голодовку. Егиазарян заявлял, что предъявленное обвинение в мошенничестве и посредничестве в даче взятки является незаконным. Он не отрицал, что взял деньги, он считал, что это должно быть расследовано в гражданско-правовой плоскости", - подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что группа адвокатов Егиазаряна готовит жалобу. "Все виновные должны понести наказание. Если наша судебная система не сможет должным образом удовлетворить наше ходатайство, мы обратимся в ЕСПЧ", - подчеркнул Арменакян.

Отметим, что в связи с данным делом к омбудсмену Армении обратилась председатель комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргарет Кинер. Более того, пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Мая Косьянчич завила, что Евросоюз ждет от правительства Армении должного расследования смерти Мгера Егиазаряна. Отметим, что 26 января стало известно, что проводивший голодовку на протяжении 44 дней Мгер Егиазарян скончался в УИУ "Нубарашен". Около 06:15 часов было зафиксировано ухудшение состояния 51-летнего Егиазаряна. Вызванная бригада Скорой помощи констатировала биологическую смерть мужчины. По факту происшедшего ведется следствие, назначены экспертизы. Следственный комитет Армении в связи с этим выступил с разъяснениями, отметив, что причиной смерти Егиазаряна, который находился под следствием, стал инфаркт миокарда. Напомним, что в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2018 года в следственном департаменте СНБ Армении, Егиазаряну было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 178 (Мошенничество), пункту 1 части 3 статьи 178, пункту 1 части 3 статьи38-34-312 (Дача взятки) и части 2 статьи 38-34-312 Уголовного кодекса Армении. Согласно сообщению СНБ, Мгер Егиазарян с февраля 2014 г по октябрь 2018 г лично или посредством других лиц, злоупотребив доверием ряда граждан, в том числе военнослужащих, под предлогом устройства на работу или продвижения по службе, выманил суммы в размере от 180 тысяч драмов до 10 тысяч долларов - всего 4 млн 775 тысяч драмов. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест.