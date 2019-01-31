Четверг, 31 Января 2019 13:21

АрмИнфо. Русская Православная церковь считает своим долгом влиять, в том числе, на политиков, подвигая их к тому, чтобы урегулирование карабахского конфликта решалось мирным путем. Об этом на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Его Святейшество также упомянул о трехстороннем диалоге с участием своего собеседника и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, который ведется уже 30 лет при посредничестве Русской Православной Церкви и призван содействовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. <Хотя, сегодня никаких сильных продвижений нет, важно, что нет войны>, - констатировал Святейший Владыка.

При этом он напомнил, что в формате встреч духовных лидеров было достигнуто соглашение о возвращении пленных, о сохранении религиозных памятников. <Все это не может не влиять благотворно на саму тему, связанную с обсуждением проблемы Карабаха. Если бы все зависело только от религиозных деятелей, эту проблему мы бы давно решили. Поэтому мы считаем своим долгом благотворно влиять, в том числе, на политиков, подвигая их к тому, чтобы эта проблема решалась мирным путем. Очень надеемся, что наступит момент, когда эта проблема будет решена>,- резюмировал патриарх.

В свою очередь, духовный лидер Азербайджана подчеркнул: <В Азербайджане высоко оценивают Вашу роль и усилия, направленные на

урегулирование карабахской проблемы, и хорошо знают о тех позитивных шагах, которые были сделаны в этом направлении. Азербайджанский народ особенно благодарен Вам, ведь именно Вы способствовали тому, чтобы армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не перерос на межрелигиозный уровень>.