Четверг, 31 Января 2019 13:20

АрмИнфо.Посольство Армении в Дании будет объединено с посольством РА в Швеции. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Она отметила, что посольство Армении в Швеции будет обеспечивать представительство страны в скандинавском регионе. Что касается того, ожидается ли в связи с данным обстоятельством смена посла, пресс-секретарь МИД отметила, что решение о назначении послов выносит президент Армении.

Отметим, что послом Армении в Дании и Норвегии является бывший глава МИД Армении Александр Арзуманян. Напомним, что ранее МИД сообщало, что в структуре ведутся работы по повышению эффективности дипломатической службы, в том числе путем оптимизации армянских дипломатических представительств за границей.