Четверг, 31 Января 2019 13:17

АрмИнфо. Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян 30 января в посольстве принял Чрезвычайного и Полномочного Посла МИД Литвы по делам Восточного партнерства Симонаса Шатунаса.

Как сообщает пресс-служба МИД, в начале встречи Шатунас отметил, что в ближайшее время он посетит РА в рамках делегации группы послов стран Восточного партнерства, добавив, что он намерен использовать визит с целью углубления двухсторонних связей между Арменией и Литвой. А также для обсуждения сфер содействия Литвой Армении.

Симонас Шатунас отметил, что Литва впечатлена происходящими в Армении демократическими процессами и готова оказать помощь в проведении реформ в ряде областей, включая правосудие, образование, возобновляемые источники энергии и профессиональную подготовку.

В свою очередь посол Мкртчян представил процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС и процесс выполнения ряда его положений государствами-членами ЕС. Посол также отметил, что Литва может поделиться своим положительным опытом в политике, участии женщин в системе управления, а также в использовании цифровых технологий в сельском хозяйстве.