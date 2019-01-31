Четверг, 31 Января 2019 13:15

АрмИнфо. В Армении будет внедрен новый пакет медицинских услуг, финансируемых государством.

Решение об этом принято 31 января на заседании правительства.

По словам министра здравоохранения РА Арсена Торосяна, представленный документ направлен на расширения перечня бесплатной медицинской помощи для определенной категории социально незащищенных слоев общества. Речь, в частности, идет о социально необеспеченных семьях с 30-бальной системой оценки. Кроме того, бесплатными медицинскими услугами смогут также воспользоваться участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, репрессированные, участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии, лица, подвергшиеся трафикингу, задержанные и арестованные лица. Для данных категорий граждан будет действовать тот же пакет медицинских услуг, который применяется в отношении военнослужащих и членов их семей. Речь, в частности, идет о государственном финансировании 18 наименований операций - операций на сердце, головного мозга, зрения, литотрипсии (дробление камней в почках), а также при проведении обследований. Причем, цена за проведение операций и обследования максимально приближена к рыночной, что позволит избежать коррупционные риски и незаконные поборы. На решение поставленной задачи из государственного бюджета будет дополнительно выделено 1,4 млрд драмов. Тем самым, как отметил министр, общая стоимость программы составит 3 млрд драмов.

Кроме того, предусмотрено также расширить перечень лиц, получивших право на бесплатную стоматологическую помощь. К данной категории граждан относятся инвалиды 1-ой группы, дети до 7 лет, дети до 18 лет из социально необеспеченных слоев, а также допризывники и призывники. Ранее данная категория граждан оплачивала часть расходов, связанных со стоматологическим лечением, остальную часть доплачивало государства. Теперь все расходы будут осуществляться за счет средств государственного бюджета. На эти цели из казны будут направлены 500 млн драмов.

С 1 февраля, продолжил Арсен Торосян начнется применение новой программы, связанной с бесплатным лечением больных, перенесших инсульт. В данном случае речь идет о направлении на эти цели дополнительно 1-4 млн драмов.

Всего, как подчеркнул министр, в программу будут вовлечены порядка 200 тысяч человек. Как ожидается, после принятия правительственного решения, количество обратившихся за бесплатной медицинской помощью возрастет на 4 тысяч посещений.