Четверг, 31 Января 2019 13:14

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян уволил с занимаемых должностей глав Котайкского управления и Абовянского отдела Полиции. Как говорится в сообщении Полиции, данное решение мотивировано произошедшим на днях в области кровавым инцидентом с применением огнестрельного оружия.

Отметим, что на днях в городе Абовяне, в ресторане "Партез", который принадлежит экс-депутату Мелику Манукяну (Шши Мело), произошел кровавый инцидент с применением огнестрельного оружия, который унес жизнь жителя Абовяна Арташеса Геворкяна 1989 года рождения. Еще семь человек были ранены. Согласно муссируемой в СМИ информации, одним из участников инцидента являлся сын Манукяна. По факту арестованы 4 человека.