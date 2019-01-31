Четверг, 31 Января 2019 13:13

АрмИнфо.В прокуратуре Ширакской области возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями в процессе жилищного обеспечения бездомных области. 18-го января 2019 года в прокуратуре Ширакской области было получено заявление от директора фонда <Гюмри без домиков> Мгера Хачатряна о фактах по поводу возможных нарушений в процессе жилищного обеспечения бездомных области со стороны сотрудников полномочных структур.

Согласно сообщению, в процессе распределения жилищного обеспечения бездомных граждан, потерявших жилье после землетрясения 1988 года, были допущены нарушения, в частности, вместо одной разрушенной квартиры некоторые из них получили по нескольку квартир.

Кроме того, полученные до этого гражданами домики не были демонтированы. В 2011 и 2013 годах ответственными за это лицами были составлены фальшивые акты о сносе домиков. Хачатрян предоставил документальное доказательства сказанному.

На основании заявления директора фонда <Гюмри без домиков> прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 308 и 314 УК Армении. Расследование поручено областному следственному отделению СК Армении.