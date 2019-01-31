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|Представители компаний, занимающихся грузоперевозками, проводят акцию протеста перед зданием правительства, требуя снижения налогов
|Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян и посол Литвы по делам Восточного партнерства обсудили перспективы сотрудничества
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АрмИнфо. Председатель комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргарет Кинер выразила обеспокоенность в связи со смертью зампреда организации "Армянские орлы- единая Армения" Мгера Егиазаряна, который скончался в тюрьме после 44-дневной голодовки. Об этом написано в микрблогке в Твитере парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Кинер отметила, что она с этим вопросом обратилась к Омбудсмену Армении, и заметила, что дальнейшая информация по данному делу очень важна.
Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Мая Косьянчич завила, что Евросоюз ждет от правительства Армении должного расследования смерти Мгера Егиазаряна.
Отметим, что 26 января стало известно, что проводивший голодовку на протяжении 44 дней Мгер Егиазарян скончался в УИУ "Нубарашен". Около 06:15 часов было зафиксировано ухудшение состояния 51-летнего Егиазаряна. Вызванная бригада Скорой помощи констатировала биологическую смерть мужчины. По факту происшедшего ведется следствие, назначены экспертизы. Следственный комитет Армении в связи с этим выступил с разъяснениями, отметив, что причиной смерти Егиазаряна, который находился под следствием, стал инфаркт миокарда. Напомним, что в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2018 года в следственном департаменте СНБ Армении, Егиазаряну было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 178 (Мошенничество), пункту 1 части 3 статьи 178, пункту 1 части 3 статьи 38-34-312 (Дача взятки) и части 2 статьи 38-34-312 Уголовного кодекса Армении. Согласно сообщению СНБ, Мгер Егиазарян с февраля 2014 г по октябрь 2018 г лично или посредством других лиц, злоупотребив доверием ряда граждан, в том числе военнослужащих, под предлогом устройства на работу или продвижения по службе, выманил суммы в размере от 180 тысяч драмов до 10 тысяч долларов - всего 4 млн 775 тысяч драмов. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест.
|Прогноз: Рисковать своей популярностью ради абстрактных идей прагматичные политики в Армении и Азербайджане не станут
|Аветик Элоян уволен с поста председателя комитета градостроения Армении
|В МИД подписан протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе Международного комитета Красного Креста в Армении
|Общественная телерадиокомпания Ширака будет ликвидирована
|Мария Захарова: Мы приветствуем конструктивные политические контакты между Ереваном и Баку
|Государственное ЗАО "Энергоналадка" будет реорганизовано путем слияния с научно- исследовательским институтом энергетики Армении
|BBC в Армении: британские журналисты попытаются найти ответы на вопросы, связанные с бархатной революцией
|Экс-министр сельского хозяйства Армении готов работать на посту замминистра после структурных изменений
|Армения и Тунис намерены улучшить показатели по взаимному товарообороту
|Делегация МФГС обсудила в Ашхабаде вопросы подготовки к форуму творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ
|Члены инициативы <Правый руль> вновь проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении
|ЕС готовится изменить правила выдачи виз
|Адвокат Мгера Егиазаряна: Орган, осуществляющий предварительное следствие по делу сделал все возможное, чтобы Егиазаряна не выпустили из тюрьмы
|Духовные лидеры России и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
|Анна Нагдалян: Посольство Армении в Дании будет объединено с посольством РА в Швеции
|Представители компаний, занимающихся грузоперевозками, проводят акцию протеста перед зданием правительства, требуя снижения налогов
|Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян и посол Литвы по делам Восточного партнерства обсудили перспективы сотрудничества
|Министр здравоохранения: В Армении будет внедрен новый пакет медицинских услуг, финансируемых государством
|По причине кровавого инцидента в ресторане "Партез" с должностей уволены главы Котайкского управления и Абовянского отделения Полиции
|Возбуждено дело по подозрению в допущении нарушений в процессе жилищного обеспечения бездомных Ширакской области
|Председатель комитета ПА ОБСЕ по вопросам демократии и прав человека в связи со смертью Мгера Егиазаряна обратилась к омбудсмену Армении
|МО: Армения подписала договор по приобретению Су-30 СМ
|Ричард Тиббелс и руководители парламентских фракций Армении обсудили процессы активизации переговоров по либерализации въездных виз в ЕС
|Фредерик Ансель: Сохранение хороших отношений с Ираном и Россией не могут помешать Армении <завоевать> мир
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 31-го января
|В ближайшие пять дней температура воздуха на территории Армении существенно не изменится
|МЧС РА: В Армении есть труднопроходимые автодороги
|Мгер Григорян и представители ЕС согласовали дальнейшие шаги, направленные на реализацию применения CEPA и продвижение совместных программ
|Министр финансов Армении: Моя зарплата, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 10%, столько же выросла ответственность
|Арарат Мирзоян принял представителей международных организаций NDI и IRI
|Члены правительства Армении присягнули в добросовестном исполнении своих обязанностей
|Президент Саркисян и посол Ганы в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер-министр Армении коснулся темы высоких премиальных в некоторых госструктурах
|Никол Пашинян: Мы с нашими российскими коллегами договорились о том, что вопрос, связанный с тарифами на газ, останется открытыми
|Израильский политолог: Наши отношения с Арменией должны развиваться вне зависимости от отношений с Ираном и Азербайджаном
|Вопросы армяно-китайского сотрудничества обсудили посол Тянь Эрлун и спикер парламента РА
|Премьер-министр Армении: Я считаю, что государственные органы должны быть под парламентским контролем
|Пашинян: Новые власти Армении даже близко не рассматривают тезис <территории в обмен на мир>
|Полиция Армении отчиталась за деятельность 2019 года
|Г.Карасин: Российская Федерация последовательно наращивает усилия по достижению целей устойчивого развития, в том числе, в Армении
|Президент Армен Саркисян и посол Туниса в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Василис Марагос: Реформы, осуществляемые в судебной системе в Армении должны носить глубинный характер
|В Армии обороны Арцаха прошли показательные занятия
|Армен Степанян: Надеемся на скорейшее проведение международной экспертизы по Амулсарскому проекту
|Ванецян положительно оценил службу погранвойск Армении
|Замглавы МИД РФ: Рассчитываем, что здравый смысл на Украине победит
|Парламентарий: Интерес США к карабахскому урегулированию следует рассматривать в контексте реализации венских соглашений
|Фонд природы Кавказа в 2019 выделит Армении грант в размере 700.000 евро
|МИД РФ: Вопрос с утверждением кандидатуры генерального секретаря ОДКБ находится в процессе согласования
|Полиция: Увеличение количества нарушений правил дорожного движения в Армении обусловлено беспрецедентным ростом импорта автомобилей
|Замминистра ИД России: Я рассчитываю на то, что в ближайшее время у нас появится возможность открыть еще один транзитный коридор для товаров из Армении
|Замминистра иностранных дел РФ: В отношениях между Россией и Арменией нам нужны предсказуемость, постоянство и взаимопонимание
|Количество пользователей Мобильного Банка Банкa ВТБ (Армения) доходит до 120 000
|Григорий Карасин: Мы удовлетворены тем, что относительная предсказуемость в карабахском вопросе, в последнее время, стала характерной
|Тигран Авинян заверяет: увольнение Давида Ананяна в правительстве не обсуждалось
|Конституционный суд отказал защите Роберта Кочаряна
|Полиция: Между Арменией и Грузией нет каких-либо международных договоренностей о предоставлении личных данных граждан РА
|Григорий Карасин: Связь судьбы Александра Грибоедова с Арменией и армянским народом огромна
|Неизвестный ворвался в одно из подразделений "Ай-поста" и, открыв кассу одного из операторов, взял 127 тысяч драмов и убежал
|Тигран Авинян призывает сделать зарплаты в системе госслужбы конкурентоспособными
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