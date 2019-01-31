Четверг, 31 Января 2019 12:09

АрмИнфо. Председатель комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргарет Кинер выразила обеспокоенность в связи со смертью зампреда организации "Армянские орлы- единая Армения" Мгера Егиазаряна, который скончался в тюрьме после 44-дневной голодовки. Об этом написано в микрблогке в Твитере парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Кинер отметила, что она с этим вопросом обратилась к Омбудсмену Армении, и заметила, что дальнейшая информация по данному делу очень важна.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Мая Косьянчич завила, что Евросоюз ждет от правительства Армении должного расследования смерти Мгера Егиазаряна.

Отметим, что 26 января стало известно, что проводивший голодовку на протяжении 44 дней Мгер Егиазарян скончался в УИУ "Нубарашен". Около 06:15 часов было зафиксировано ухудшение состояния 51-летнего Егиазаряна. Вызванная бригада Скорой помощи констатировала биологическую смерть мужчины. По факту происшедшего ведется следствие, назначены экспертизы. Следственный комитет Армении в связи с этим выступил с разъяснениями, отметив, что причиной смерти Егиазаряна, который находился под следствием, стал инфаркт миокарда. Напомним, что в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2018 года в следственном департаменте СНБ Армении, Егиазаряну было предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 178 (Мошенничество), пункту 1 части 3 статьи 178, пункту 1 части 3 статьи 38-34-312 (Дача взятки) и части 2 статьи 38-34-312 Уголовного кодекса Армении. Согласно сообщению СНБ, Мгер Егиазарян с февраля 2014 г по октябрь 2018 г лично или посредством других лиц, злоупотребив доверием ряда граждан, в том числе военнослужащих, под предлогом устройства на работу или продвижения по службе, выманил суммы в размере от 180 тысяч драмов до 10 тысяч долларов - всего 4 млн 775 тысяч драмов. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест.