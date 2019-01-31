Четверг, 31 Января 2019 11:50

АрмИнфо. Руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, секретарь фракции партии "Процветающая Армения" Арман Абовян и руководитель фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян 30 января встретились с начальником отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Ричардом Тиббелсом.

Как сообщает пресс-служба парламента, представители фракций ознакомили со своими предстоящими планами и программами

Национального Собрания, обратились к формату сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Отмечено, что в результате экономических реформ возникнет необходимость внесения законодательных поправок.

Ричард Тиббелс заметил, что после имевших место политических перемен это его первый визит в Армению. Евросоюз, несомненно, будет и впредь содействовать Армении в проведении реформ. Тиббелс подчеркнул роль парламента в процессах реформирования и политических развитий в РА, а также в вопросах контроля над деятельностью правительства, обеспечения надлежащего законодательного поля. Он отметил, что ЕС готов поддержать парламент Армении по всем этим направлениям.

В ходе встречи затронуто также мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта: парламентарии подчеркнули, что независимо от политической ситуации проблема всегда находится в центре внимания РА.

В тот же день с начальником отдела двусторонних отношений со странами Восточного партнерства Европейской службы внешних действий Тиббелсом встретился председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

Ричард Тиббелс, обратившись к своей деятельности и цели визита, подчеркнул, что Армения может надеяться на ЕС, учитывая совершенную революцию и окончательное закрепление ее итогов на выборах. Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, он отметил, что нет ограничения двустороннего сотрудничества в какой-либо сфере. По его словам, Армения - хороший пример для стран региона в том аспекте, что эффективно сотрудничает с ЕС, в то же время никоим образом не препятствуя отношениям с другими партнерами.

Собеседники затронули также процессы активизации переговоров по либерализации въездных виз в ЕС, полной реализации возможностей системы GSP + и другие вопросы.