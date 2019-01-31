Четверг, 31 Января 2019 11:34

АрмИнфо. Армения имеет не очень благоприятное географическое расположение с точки зрения ресурсов и соседей. Об этом в ходе лекции <К новому империализму, основанному на идее идентичности?> в посольстве Франции в Армении заявил доктор геополитики, доцент Парижского института политических исследований Фредерик Ансель на просьбу прокомментировать географическое расположение Армении в контексте геополитических процессов.

Ансель констатировал, что он долгие годы работал над маленькой странной, которая имеет невозможное для существования географическое расположение. <Речь идет об Израиле. И основываясь на своих исследованиях, с уверенностью могу сказать, что громе географии существует и мышление. Для меня мышление есть синоним слова адаптация. И вот способность к адаптации определяет все, и она уже не предполагает плохое или хорошее географическое расположение. Я убежден, что географическое расположение Армении не очень удачное. Однако, тот наземный путь который связывает Иран с Россией через Мегринское ущелье - имеет наиважнейшее значение>, - отметил эксперт.

В тоже время он констатировал, что для таких государств как Армения жизненно важно развивать экономику, основанную на высоких технологиях.

Ансель так же выразил убеждение, что Армения исходя из своего географического расположения, вынуждена сохранять долгосрочный альянс с Россией. <Именно долгосрочный, а не вечный, так как ничего вечного в этом мире нет, а силовые полюса слишком стремительно меняются. Сегодня мне сложно прогнозировать останется ли Турция в НАТО, сохранит ли она свою территориальную целостность, будет ли создан независимый Курдистан. Но ясно одно, сохранение хороших отношений с Ираном и Россией не могут помешать Армении завоевать мир>, - резюмировал Ансель.