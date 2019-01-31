Четверг, 31 Января 2019 11:03

АрмИнфо. В ближайшие пять дней температура воздуха на территории Армении существенно не изменится.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, днем 31-го января, 1-го, 3 и 4 февраля ожидается погода без осадков. 2- го февраля в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях - в виде мокрого снега, в долинах - в виде дождя. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

В Ереване днем 31-го января, 1-го, 3 и 4 февраля ожидается погода без осадков. 2-го февраля ожидаются осадки.